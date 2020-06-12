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حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق 4 أيام

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:02 م
حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت نجحت مباحث القاهرة فى ضبط اثنين العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 400 جرام هيروين فى الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط  (عامل وعاطل - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا – لهما معلومات جنائية مسجلة) حال استقلالهما سيارة أجرة، بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة تم وضع عدة قوانين صارمة، ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

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