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حادث بشع فى الإسماعيلية.. أب يشرع فى قتل أسرته بالكامل وينتحر.. فيديو

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:27 م
حادث بشع فى الإسماعيلية.. أب يشرع فى قتل أسرته بالكامل وينتحر.. فيديو حادث مذبحة أسرة الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أمام مستشفى الإسماعيلية العام، الذى تتواجد فيه الأسرة ضحية الأب الذى شرع فى قتهلم بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية.

وشهدت إحدى قرى محافظة الإسماعيلية، واقعة قتل مروعة، بعدما شرع أب فى قتل أسرته بالكامل ثم انتحر، بعد اعتقاده بوفاة الجميع، بينما جرى إنقاذ حياة الضحايا ممن مازالوا أحياء، وهم زوجته وابنتيه وزوجة شقيقه.

وتلقى أهالى الإسماعيلية، صدمة كبيرة، عقب اكتشاف واقعة، محاولة أب قتل أسرته بالكامل وانتحاره، بعد اعتقاده وفاة الأسرة، كما شرع أيضًا فى قتل زوجة شقيقه التى تصادف وجودها فى منزله وقت ارتكابه الجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما سمع أهالى عزبة المهندس إسماعيل القرقارى بنمرة 2 بمدينة القنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية، باستغاثة من منزل أحد الأسرة، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة وطفلتيه، وزوجة شقيقه بعد نقلهن للمستشفى.

وقال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام، والذى استقبل الأسرة التى شرع الأب فى قتلها، وانتحر فى مدينة القنطرة غرب الإسماعيلية، أن الأم فور وصولها المستشفى، كانت فى وعيها، وأكدت أن زوجها هو من قام، بمحاولة قتل الأسرة وزوجة شقيقه، ثم انتحر بطعن نفسه بالسكين، بسبب معاناته من مرض نفسى.

وأضاف، المصدر الطبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الإسماعيلية العام، استقبل الزوجة وزوجة شقيق الأب المنتحر وبناته الاثنتين، مصابتين بطعون فى البطن والظهر والصدر، وتم إنقاذ حياتهن الأربع، بعد إجراء عمليات سريعة لهن، مشيرا إلى أن الزوجة كانت حامل فى الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة فى البطن حتى الرحم، مما تسبب فى قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة فى البطن والظهر والصدر، مما تسبب فى نزيف داخلى مع قطع فى المعدة والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل فى الشهر السادس، مما تسبب فى وفاة الجنين أيضًا وقطع فى الأمعاء، مؤكدًا أن إحدى البنات فى حالة صحية حرجة للغاية، بينما أصبحت الأسرة الآن فى العناية المركزة وفقدوا الوعى.

كان "اليوم السابع" قد نشر الصور الصادمة للعائلة المشروع فى قتلها من قبل الأب، حيث تعود تفاصيل الواقعة، عندما سمع أهالى عزبة المهندس إسماعيل القرقارى بنمرة 2 بمدينة القنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية، باستغاثة من منزل أحد الأسرة، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة وطفلتيه، وزوجه شقيقهن بعد نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام.

الواقعة، تم تفسيرها على الفور حسب شهود عيان، محاولة قتل الأب لأسرته ثم انتحاره، إلا أن تحريات المباحث لم تعلن حتى الآن، بينما الواقعة تبدوا غريبة، وهناك علامات استفهام كثيرة سوف تكشف عنها تحريات المباحث.

تلقى اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندى، رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود إخطار من العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بالعثور على رجل مقتول بالطعن وإصابة أسرته وزوجه شقيقه بالطعن.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أب يدعى "م.ا.ا" وشهرته حمادة 35 سنة، "فلاح"، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقارى بنمرة 2 بالقنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية، مقتول بالطعن، وغارق فى دمائه، وهناك شروع فى قتل طفلتيه، تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وأصيبوا بطعنات وخضعت الزوجة وزوجه شقيقة الأب، لإجراء عملية جراحية فى مستشفى الإسماعيلية العام، فى محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعنى فى البطن، بينما قتل الزوج، كما تم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلية العام، فى حالة خطرة، وخرجت أحشاء أحدى بناته من شدة الطعنة.

واكتشف الطاقم الطبى بمستشفى الإسماعيلية العام، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجه شقيق الأب، أن الزوجة حامل فى فى الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة فى البطن حتى الرحم، مما تسبب فى قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل طعنات نافذة فى البطن والظهر والصدر، مما تسبب فى نزيف داخلى مع قطع فى المعدة والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل فى الشهر السادس، مما تسبب فى وفاة الجنين أيضًا وقطع فى الأمعاء، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق فى الواقعة.

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زوج يقتل اسرته بالاسماعيليه

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