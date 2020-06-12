اليوم السابع
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جونسون: محاولة الهجوم على تمثال تشرشل "سخيفة ومخزية"

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:09 م
جونسون: محاولة الهجوم على تمثال تشرشل "سخيفة ومخزية" رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن "من السخيف والمخزي" أن يتعرض تمثال ونستون تشرشل لمحاولة الهجوم من قبل محتجين، كتب بعضهم بالطلاء عبارة "كان عنصريا" فى مظاهرة سابقة.
 
وكتب جونسون على تويتر، "من السخيف والمخزى أن يتعرض هذا التذكار الوطنى اليوم للهجوم فى احتجاجات يشوبها العنف".
 
وأضاف "نعم، كان يعبّر فى بعض الأحيان عن آراء غير مقبولة لدينا اليوم، لكنه كان بطلا ويستحق تماما هذا النصب التذكاري. لا يمكننا الآن أن نحاول تعديل ماضينا أو إخضاعه لمقص الرقابة، لا يمكننا أن نتظاهر بأن لدينا تاريخا مختلفا".
 
ودعا الناس، لتجنب احتجاجات مزمعة فى عطلة نهاية الأسبوع.
 

بريطانيا

بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

تمثال تشرشل

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