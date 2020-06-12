جولة تفتيشية لأوقاف الإسكندرية لمتابعة مساجد المحافظة

الإسكندرية أسماء على بدر

تابعت مديرية أوقاف الاسكندرية أوضاع المساجد بالإسكندرية اليوم الجمعة للاطمئنان على الحالة العامة فى المحافظة.

وقال بيان الأوقاف اليوم إن الجولة شملت إدارة أوقاف الرمل والمنتزة وأفادت اللجنة أن الأمور مستقرة والحالة طيبة، وقد أكد انه تم متابعة أوضاع المحافظة من خلال التقارير التى رفعت إليه من لجان المتابعة بالإدارات الفرعية وبين أن الأمور على ما يرام وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق.

وحذر وكيل المديرية من ترويج شائعات حول المساجد وما يتعلق بها وبين أن الأوقاف هى الجهة الوحيدة المختصة بالمساجد وما يتعلق بها من تصريحات وشئون.

وتواصل مديرية أوقاف الإسكندرية فى التفتيش على المساجد والزوايا بالمحافظة للتأكد من قرار غلقها نهائيا مع رفع الاذان فقط فى المساجد بالإضافة إلى رفع تقارير يومية للمديرية عن سير العمل فى الإدارات ونتائج حملات التفتيش.

وكانت قد قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بمنع من لا يرتدى الكمامات من دخول ديوان المديرية وذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وذلك على الموظفين بالديوان العام والإدارات الفرعية التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد القادم، وأكد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الإحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا .

كما قرر وتنفيذ عدم المصافحة والمعانقة، ترك مسافات كافية بين الأشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.

كما أكد وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان انه لن يسمح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون إرتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

أعلنت غرفة عمليات أوقاف الإسكندرية المنعقدة بمسجد سيدى ابو العباس المرسى أنه لا يوجد بلاغات لمخالفات بغرفة العمليات بوجود ساحات للعيد أو مساجد خالفت قرارات وزارة الأوقاف.

وقال بيان الأوقاف اليوم، إن عرفة العمليات فى انعقاد شبه دائم منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد للاطمئنان على سير العمل وفق تعليمات الوزارة بشأن فيرس كرونا المستجد، و أكد الشيخ خشبة ان الامور هادئة وان والأوضاع مستقرة وان الرواد على قدر كبير من الوعى .

و أشاد بالجهد المبذول من كل منتسبى الأوقاف قيادات وأئمة وإداريين وعمال بالثغر السكندرى للمحافظة على المساجد وأوضح أن الجهود التى يبذلونها للتصدى لهذا الوباء بنشر الوعى والحفاظ على المساجد لا تقل أهمية عن الجهود التى تبذلها اى مؤسسة من مؤسسات الدولة التى تواجه هذا الوباء وأكد انه تم بث صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمسجد لبث الفرحة والبهجة فى النفوس.