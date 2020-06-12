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جامعة بنها تتقدم 3 مراكز على المستوى الدولي في معيار الأداء البحثي

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:15 م
جامعة بنها تتقدم 3 مراكز على المستوى الدولي في معيار الأداء البحثي الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
القليوبية - نيفين طه

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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة قد حققت تقدما على المستوى الدولي بمعدل 3 مراكز مقارنة بالعام السابق في معيار الأداء البحثي بتصنيف سيماجو الاسباني لعام 2020 لافضل المؤسسات الاكاديمية، حيث جاءت الجامعة هذا العام في المركز 404 عالميا ضمن 7026 مؤسسة اكاديمية وبحثية على مستوى العالم في هذا المعيار في حين احتلت محليا المركز التاسع ضمن 41 جامعة ومؤسسة بحثية.
 
من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف سيماجو يستخدم معايير موضوعية ويعتمد في تقاريرة على قواعد بيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السيفير ويستخدم مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية هي الاداء البحثي ويمثل 50٪ والابتكار ويمثل 30٪ والتاثير المجتمعي ويمثل 20٪ من الوزن النسبي للتصنيف.
 
ويشترط أن تنشر المؤسسة ما لايقل عن 100 بحث يصنف بقواعد بيانات اسكوبس في عام التقييم، وان وجود مكتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بالجامعة وكذلك خطط التطوير للبوابة الالكترونية سيحسن كثيرا من مؤشر الابتكار والتاثير المجتمعي في الاصدارات القادمة للتصنيف.
 
كما أن هذا التميز في معيار الاداء البحثي يرجع لسياسات الجامعة التي تدعم وتحفز اعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحقيق اعلى جودة للمخرجات البحثية والنشر العلمي الدولي للانتاج الفكري الخاص بهم.
 
 
 

جامعه بنها

اخبار مصر

القليوبية

اداء بحثي

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