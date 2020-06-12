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جامعة المنوفية تحصل على المركز الرابع بمسابقة الأبحاث الاجتماعية القومية

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:24 م
جامعة المنوفية تحصل على المركز الرابع بمسابقة الأبحاث الاجتماعية القومية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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حصلت جامعة المنوفية على المركز الرابع خلال المشاركة فى مسابقة الابحاث الاجتماعية القوميه التى نظمتها جامعة حلوان على مستوى الجامعات المصرية للعام الجامعى 2019 / 2020 تحت عنوان "الاثار المترتبة على اكتشافات الطاقة الجديده والمتجدده ودورها فى تحقيق التنميه المستدامه فى مصر" ،تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة واشراف الدكتورة نانسى اسعد نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب.

 

وفازت الطالبة رحمه محمود العفيفى بالفرقة الثالثة لكلية الاداب، على الترتيب الرابع، وقام الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بتكريم الطالبه تقديرا لمجهوداتها خلال المشاركة فى فعاليات المسابقة.

 

وعلى جانب آخر، تعقد كلية التربيه الرياضية بجامعة المنوفية مجلس الكلية الأول، فى الحادية عشرة من صباحا الاحد المقبل،14 يونيه بحضور الدكتور نعيم محمد فوزى عميد الكلية، والدكتور عماد السرسي، وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، ودكتور حمدى وتوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ويحضر المجلس الأول للكلية، رؤساء الأقسام، وهم دكتورة رحاب سلامه، رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، ودكتورة نهى الصواف، رئيس قسم نظريات وتطبيقات، المسابقات الميدانية والمضمار، ودكتور بلال وتوت رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية، ودكتور أحمد ساهر، رئيس قسم نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية ألعاب المضرب، ودكتور اسلام غلاب، رئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح، ودكتور محمد نصار، رئيس قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية، ودكتور ناصر الحنفى رئيس قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة، ودكتور بهاء راضى رئيس قسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز، والعروض الرياضية.

 

كما سيحضر المجلس الدكتور حسين داود الاستاذ المتفرغ بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية، والدكتور ابراهيم غريب عميد الكلية السابق، والأستاذ المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية، والدكتور أشرف الخولى عميد الكلية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم التمرينات والجمباز، والعروض الرياضية، والدكتور صلاح نجا، الأستاذ المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة، والدكتور عمر أحمد فاروق الأستاذ المساعد، بقسم المنازلات والرياضات الفردية، والدكتورة نيفين حنفى عبد الخالق المدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

 

كما يحضر المجلس، وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، وأمانى عبد القوى موجه عام التربية الرياضية بالمنوفية.

 

ومن المقرر أن يشهد مجلس الكلية مناقشة عدد من الملفات، أبرزها التجهيز للإمتحانات والجداول والإجراءات الاحترازية التى ستتبع فى امتحانات المستوى الرابع، المقرر لها الرابع من يوليو المقبل، بجانب تقييم الأبحاث للمستويات التلاتة الاول والتانى والتالت، كما سيتضمن المجلس الاستعداد لإختبارات القدرات.

 

 

 

 


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