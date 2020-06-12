اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الفيوم تطلق مبادرة للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:00 ص
جامعة الفيوم تطلق مبادرة للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الفيوم لخدمة المجتمع، وفي إطار المشاركة في شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل انتشار الفيروس، وفي إطار خطة الجامعة لإدارة هذه الأزمة، والتزاما منها بالقيام بدورها في تقديم خدمة صحية متميزة، أطلقت الجامعه مبادره للتبرع بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لإعادة استخدامها في حالات الإصابه الصعبة بفيروس الكورونا، والتي يتطلب استكمال علاجها ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك وفقا لأحدث بروتوكولات العلاج، على أن يتم ذلك بوحدة خاصة داخل معامل مستشفى الجراحه بالجامعه تحت إشراف نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين برئاسة الدكتورة شهيره الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة.

ولفت أحمد جابر شديد، إلى أنه هو وأسرته كاملة، التي من الله عليهم بالشفاء سيكونوا أول المتبرعين بالبلازما وفقا للقواعد الطبية المنظمة لذلك.

واشار الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تلك المبادرة تأتي استمرارا للتأكيد على دور الجامعة في اداء رسالتها في خدمة المجتمع وتطوير أساليب الرعاية الصحية، حيث تم تشكيل فريق من المستشفيات الجامعية، وأساتذة كلية الطب  إضافة إلى عدد من شباب الأطباء والذين سبق وتم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومن الله عليهم بالشفاء، وقد قامت تلك اللجنة بوضع بروتوكول محدد لآليات وشروط التبرع وفقا لأحدث النظم والبروتوكولات الصحية المعتمدة وعلى الراغب في التبرع بالبلازما التوجه الى معمل مستشفى الجراحة داخل الحرم الجامعي لسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة قبل التبرع.

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مكافحة كورونا

فيروس كورونا المستجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بلازما المتعافين حياة للمصابين".. المتعافون يتسابقون فى الخير على التبرع بالبلازما لإنقاذ الأرواح من كورونا.. والجيش الأبيض فى مقدمة الصفوص بأسيوط وبنى سويف.. وقواعد بيانات للمتعافين بالإسكندرية.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 م

مركز الأزهر للفتاوى: بيع بلازما المتعافين من كورونا حرام ورفض التبرع جريمة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:53 ص

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:17 م

نائب مدير عام خدمات نقل الدم تكشف مراحل تجهيز بلازما المتعافين من كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة