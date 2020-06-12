جامعة الفيوم تطلق مبادرة للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الفيوم لخدمة المجتمع، وفي إطار المشاركة في شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل انتشار الفيروس، وفي إطار خطة الجامعة لإدارة هذه الأزمة، والتزاما منها بالقيام بدورها في تقديم خدمة صحية متميزة، أطلقت الجامعه مبادره للتبرع بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لإعادة استخدامها في حالات الإصابه الصعبة بفيروس الكورونا، والتي يتطلب استكمال علاجها ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك وفقا لأحدث بروتوكولات العلاج، على أن يتم ذلك بوحدة خاصة داخل معامل مستشفى الجراحه بالجامعه تحت إشراف نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين برئاسة الدكتورة شهيره الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة.

ولفت أحمد جابر شديد، إلى أنه هو وأسرته كاملة، التي من الله عليهم بالشفاء سيكونوا أول المتبرعين بالبلازما وفقا للقواعد الطبية المنظمة لذلك.



واشار الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تلك المبادرة تأتي استمرارا للتأكيد على دور الجامعة في اداء رسالتها في خدمة المجتمع وتطوير أساليب الرعاية الصحية، حيث تم تشكيل فريق من المستشفيات الجامعية، وأساتذة كلية الطب إضافة إلى عدد من شباب الأطباء والذين سبق وتم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومن الله عليهم بالشفاء، وقد قامت تلك اللجنة بوضع بروتوكول محدد لآليات وشروط التبرع وفقا لأحدث النظم والبروتوكولات الصحية المعتمدة وعلى الراغب في التبرع بالبلازما التوجه الى معمل مستشفى الجراحة داخل الحرم الجامعي لسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة قبل التبرع.



