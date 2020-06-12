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خروج 72 آخرين بعد شفائهم ..

جامعة أسيوط: استقبال مستشفى الراجحى الجامعى لــ136 إصابة بكورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:21 م
جامعة أسيوط: استقبال مستشفى الراجحى الجامعى لــ136 إصابة بكورونا مستشفى الراجحى الجامعي
أسيوط -هيثم البدري

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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط فى بيان رسمى له صادر اليوم الجمعة، عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 136 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة.

وصرح الدكتور طارق الجمال، أن المستشفى منذ تجهيزها  كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 23 من إبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، ووفق اخر تقرير وارد له من الراجحى أمس الخميس عن عمل المستشفى خلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 72  حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة 14  حالة طوال تلك الفترة وجارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 50  حالة أخرى بالمستشفى ، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط ، وذلك أن وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وصرح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي أن الحالات الخاضعة للعلاج حالياً بالمستشفى والبالغين 50 حالة تتضمن 31 حالة جميعهم مستقرة، كما يتضمن 19 حالة بالعناية المركزة ، و4 حالات على جهاز التنفس الصناعى.


جامعة أسيوط

تقارير مصرية

مستشفى الراجحى الجامعي

فيروس كورونا

اخبار مصر

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