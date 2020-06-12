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الجمعة، 12 يونيو 2020 10:12 م
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توصيل مياه الشرب بعد صيانة خط رئيسى بإدفو أسوان.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:08 م
توصيل مياه الشرب بعد صيانة خط رئيسى بإدفو أسوان.. صور العميد محمد البنا رئيس مدينة ادفو
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقد اليوم العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بمحافظة اسوان وصلاح برباوى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو الشكوى الواردة من أهالى كلح الجبل بوجود كسر فى ماسورة مياه الشرب.

بحضور رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بادفو وتم استدعاء فنيين شبكة المياه بالكلح وادفو لمعرفة أسباب تسرب المياه وتم الكشف فى المنطقة المتضررة منها الأهالى وتم توصيل المياه لهم وجارى إصلاح مكان وسبب التسريب.

من ناحية أخرى، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في تصريحات صحفيةعلى أستمرار أعمال التطهير والتعقيم  بصفة دورية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، وكذا المناطق التى ظهرت بها نسب إصابات خلال الفترة الماضية،فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها كافة الأجهزة المعنية لتحقيق المجابهة الكاملة لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن فرق التطهير بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة تقوم يومياً بتنفيذ أعمالها أثناء توقيتات حظر التجوال بالشوارع والميادين وداخل المنازل بالمناطق السكنية المختلفة حتى يتم التطهير بشكل جيد وآمن ،  كما يتم بالتوازى الإلتزام بإرتداء عمال النظافة معدات وقائية أثناء عملهم وذلك حفاظاً عليهم من وجود أى مخلفات خطرة ولتلافى أى أضرار لهم ومنعاً لإنتشار العدوى.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والإحترازية التى يتم إتخاذها لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بمختلف المناطق والشوارع والأسواق وداخل المؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها والتى يتم التأكيد على تنفيذها بالتنسيق مع القوات المسلحة والمجتمع المدني فى هذا الشأن، مؤكداً على أن هذه الجهود تتطلب في الوقت نفسه زيادة الوعى لدى المواطنين بضرورة الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة الصادرة بشأن إتباع كافة الطرق والوسائل الآمنة التى تساهم فى منع تفشى فيروس كورونا وتقليل نسب الإصابة به لعبور هذه المرحلة الحرجة بسلام.

 

قريةكلح الجبل بادفو (3)
قرية كلح الجبل بادفو 

 

قريةكلح الجبل بادفو (4)
قرية كلح الجبل بادفو 

 

قريةكلح الجبل بادفو (5)
قرية كلح الجبل بادفو 

 

قريةكلح الجبل بادفو (8)
قرية كلح الجبل بادفو 

 

 


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