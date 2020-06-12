تنفيذ مشروعات خدميه بالوادى الجديد بتكلفة 11,5 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الودى الجديد عن استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بمركزى الداخلة وباريس ضمن المبادرة الرئاسية القرى الأكثر احتياجا تنفيذا بتكلفة بلغت 11 مليون و500 ألف جنيه.

وتشمل تنفيذ مشروعات خدمية تنفيذها بقرية الصحوة، تتضمن إنشاء الوحدة الصحية بالقرية بتكلفة 6 مليون و500 ألف جنيه والتى سيجرى الانتهاء من أعمالها خلال شهرين، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بتكلفة 3 ملايين جنيه والجارى الانتهاء من الأعمال بها وتسليمها قريبا، وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقرية والتى تقام على مساحة 22 فدانًا، ووجه بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وقال المحافظ إن المشروعات تتضمن الانتهاء من حفر بئر مياه شرب جديد لخدمة أهالى قرى بغداد بمركز باريس، البالغ عمقه 530 مترا وتصرف 285 مترا / الساعة، وذلك ضمن برنامج دعم القرى الأكثر فقرا بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لدعم القرى الأكثر فقرا، والذى جرى تنفيذه بتكلفة مالية بلغت 2 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير الوادى الجديد.

وكان المحافظ تفقد أمس الخميس طريق البرمودى بالخارجة، الذى تم الانتهاء من توسعته وازدواجه بطول 4 كم، حيث تم إزاله الدورانات لتمكين سائقى السيارات من الرؤية، حيث وجه بسرعة الإنتهاء من تركيب الفواصل بوسط الطريق المزدوج مع الالتزام بمقاييس الجودة فى أداء الأعمال وفقا لأحدث معايير السلامة والأمان، لمنع سير السيارات عكس الاتجاه وإجبارها بالإلتزام بطريقها المحدد ،بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة لتسجيل السيارات المخالفة أول بأول لسرعة محاسبة المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق .