اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تفعيل البث الانتقائى للمعلومات بمكتبة الإسكندرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:15 ص
تفعيل البث الانتقائى للمعلومات بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، أنه فى ظل الإجراءات الاحترازية تهتم المكتبة بتقديم خدماتها عن بُعد لأكبر عدد من المستفيدين، من خلال توفير مصادر المعلومات للباحثين من جميع أرجاء مصر، سواء كتب ومقالات أو غيرها من مصادر المعلومات بشكل عام و مقالات الدوريات بشكل خاص، حيث تتيح المكتبة أكثر من 120 ألف دورية إلكترونية عربية وأجنبية.
 
في هذا السياق أشار الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات ، فى بيان صادر اليوم الى بدء تفعيل خدمة البث الانتقائي للمعلومات (SDI)، التي تساعد في تلبية الاحتياجات البحثية للباحثين المصريين على مستوى الدراسات العليا، حيث يتم تلقي استفسارات الباحثين ويتم الإجابة عليها من خلال أخصائيي خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية خلال يومي عمل؛ وذلك من خلال البحث في كُبرى قواعد المعلومات العالمية باللغتين العربية والإنجليزية المشتركة بها المكتبة، وإرسال النصوص الكاملة لمقالات الدوريات للباحثين عبر البريد الإلكتروني.
 
و يتم تقديم الخدمة عن طريق تعبئة نموذج خاص متاح من خلال الرابط التالي:(https://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/SDI_Registration/111SDI.aspx)؛ مما يساهم فى استرجاع أفضل النتائج للكتب والمقالات المرتبطة باستفسار المستفيد.
 
يذكر أنه تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول للوقاية من فيروس كورونا، تعمل مكتبة الإسكندرية على تقديم خدماتها عن بُعد لأكبر عدد من المستفيدين، من خلال توفير مصادر المعلومات للباحثين من جميع أرجاء مصر؛ سواء كتب ومقالات أوغيرها من مصادر المعلومات بشكل عام ومقالات الدوريات بشكل خاص، حيث تتيح المكتبة أكثر من 120 الف دورية إلكترونية عربية وأجنبية، كما تتيح أيضًا نحو مائتي ألف كتاب علي شبكة الانترنت، في إطار منظومة تهدف إلى الوصول إلى روادها في أي مكان دون أن يطلب منهم الذهاب إليها.
 
 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم .. إنقطاع المياه عن غرب الإسكندرية لمدة 4 ساعات بسبب أعمال الصيانة

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:00 ص

"حى المنتزة": تطوير "أرض بشاى" ضمن خطة تطوير العشوائيات بالإسكندرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:07 ص

اكتشاف حالة كورونا بأحد العقارات بالإسكندرية.. والحى يستجيب بالتعقيم

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:53 ص

سباق فندقى على عودة العمل.. قائمة المنتجعات المعتمدة تقارب 200 فندق.. والفيوم ومرسى مطروح والإسكندرية تنافس على السياحة الداخلية.. والغرف السياحية: خطوات سريعة للاستعداد لعودة الحركة الدولية

الخميس، 11 يونيو 2020 11:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة