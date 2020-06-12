تفعيل البث الانتقائى للمعلومات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، أنه فى ظل الإجراءات الاحترازية تهتم المكتبة بتقديم خدماتها عن بُعد لأكبر عدد من المستفيدين، من خلال توفير مصادر المعلومات للباحثين من جميع أرجاء مصر، سواء كتب ومقالات أو غيرها من مصادر المعلومات بشكل عام و مقالات الدوريات بشكل خاص، حيث تتيح المكتبة أكثر من 120 ألف دورية إلكترونية عربية وأجنبية.

في هذا السياق أشار الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات ، فى بيان صادر اليوم الى بدء تفعيل خدمة البث الانتقائي للمعلومات (SDI)، التي تساعد في تلبية الاحتياجات البحثية للباحثين المصريين على مستوى الدراسات العليا، حيث يتم تلقي استفسارات الباحثين ويتم الإجابة عليها من خلال أخصائيي خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية خلال يومي عمل؛ وذلك من خلال البحث في كُبرى قواعد المعلومات العالمية باللغتين العربية والإنجليزية المشتركة بها المكتبة، وإرسال النصوص الكاملة لمقالات الدوريات للباحثين عبر البريد الإلكتروني.

و يتم تقديم الخدمة عن طريق تعبئة نموذج خاص متاح من خلال الرابط التالي:(https://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/SDI_Registration/111SDI.aspx)؛ مما يساهم فى استرجاع أفضل النتائج للكتب والمقالات المرتبطة باستفسار المستفيد.

يذكر أنه تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول للوقاية من فيروس كورونا، تعمل مكتبة الإسكندرية على تقديم خدماتها عن بُعد لأكبر عدد من المستفيدين، من خلال توفير مصادر المعلومات للباحثين من جميع أرجاء مصر؛ سواء كتب ومقالات أوغيرها من مصادر المعلومات بشكل عام ومقالات الدوريات بشكل خاص، حيث تتيح المكتبة أكثر من 120 الف دورية إلكترونية عربية وأجنبية، كما تتيح أيضًا نحو مائتي ألف كتاب علي شبكة الانترنت، في إطار منظومة تهدف إلى الوصول إلى روادها في أي مكان دون أن يطلب منهم الذهاب إليها.