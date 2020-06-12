تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

قدمت نشرة "اليوم السابع" الإخبارية، على منصات الموقع المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى، رصدا لأهم وأحدث الأخبار المحلية والعالمية اليوم الجمعة.

وكان من بينها نتائج تقرير حملات مواجهة مخالفات البناء بالمحافظات المختلفة والذى تلقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الورزاء، وكشف إزالة 12425 مخالفة بناء، وإحالة 5020 حالة إلى النيابة العسكرية خلال الفترة الماضية.

كما عرضت النشرة تصريحات وزارة التعليم وضوابطها لحماية الطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، وعقوبة الدخول بالهاتف المحمول خلال الامتحان والتي تصل إلى الحرمان من أداء امتحان المادة.

وكذلك تفاصيل جريمة الإسماعيلية، بذبح أسرة بالكامل ومقتل الأب، والتي تعود تفاصيل إلى سماع أهالى إحدى عزب القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، بستغاثة من منزل أحد الأسر، وفوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وسقوط الزوجة وطفلتيها وزوجة شقيقها غرقى فى دمائهم.

كما نقلت النشرة تصريحات مسئول رفيع المستوى بالسعودية، عن بحث المملكة إلغاء موسم الحج هذا العام لأول مرة منذ تأسيسها عام 1932، وذلك بعدما وصلت حالات الإصابة بكورونا فى البلاد إلى 100 ألف، وذكر لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن المسالة تمت دراستها بعناية، وتم وضع سيناريوهات مختلفة، وسيتم اتخاذ قرار رسمى فى غضون أسبوع، وأن هناك إمكانية لإلغاء موسم الحج بأكمله.

النشرة قدمتها رغدة بكر وأعدتها أمنية الموجى.