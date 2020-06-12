تفاصيل اعتداء أهالى متوفي بفيروس كورونا على طبيب بمستشفى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، أن طبيباً فى المستشفى تعرض للاعتداء المروع من قبل أهل مريض توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير مستشفى القناطر الخيرية، أن المريض المتوفي بإصابته فيروس كورونا يعمل محاميا يدعي "أحمد أ"، وصل إلى المستشفى في حالة متأخرة تستدعى وضعه فورا على جهاز تنفس وغرفة رعاية مركزة، وهو ما لم يكن متاحا بالمستشفى في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى قدموا له اللازم إلا أن حالته المتأخرة أدت إلى وفاته.

وتابع، أن شقيق المتوفي ووالده حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأطباء بالمستشفى، تطورت بالتعدي عليه بالضرب، إلى جانب إحداث تلفيات بالمستشفى تصل إجمالى تكلفتها حوالى 100 ألف جنيه مبدئيا، وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة القناطر، وتم إرسال مستشارا قانونيا من وزارة الصحة للمستشفى للتحقيق بالواقعة.

وأوضح، أنه تم إطلاق صراح الطبيب بدون أية ضمانات، في حين تم إطلاق صراح والد وشقيق المريض المتوفي بكورونا بغرامة مالية 500 جنيه لكل منهما.

ولم تكن هذه هى الواقعة الأولى بمستشفيات القليوبية، بل أن الحادثة متكررة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد مستشفى بنها التعليمي اعتداء على الطاقم الطبي من مجموعة من أهالي مريض مصاب بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك استمر الطاقم الطبي في تقديم الخدمة الصحية بعدها بيوم واحد.