تعليم المنيا: بدء تلقى اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة الأحد

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا فى بيان لها اليوم عن فتح باب قبول اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة بدءا من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020.

وأضاف البيان أن مقرات تسليم الاعتذارات هى مدرسة الفريق صفى الدين ابوشناف الثانوية بنين للرجال، مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة سيدات، تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك.

وتابع البيان أنه سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة التى حددتها الوزارة وهى قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك، والعمل جزء من الوقت صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية ، ونسبة عجز 5%. بالإضافة إلى وجود طفل رضيع حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد ، ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد .

وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام). كذلك الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل). وندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط). الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.