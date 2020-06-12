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تعرف على حقيقة إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:37 ص
تعرف على حقيقة إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو المقبل وزارة العدل
كتبت هند مختار

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نفت وزارة العدل فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.
 
وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
 
 

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