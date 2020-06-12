اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:19 م
تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة حنين حسام-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجه المتهمتين "حنين حسام" و"مودة الأدهم"، أولى التهم الموجهة لهما أمام المحكمة الاقتصادية، بعد إحالة النائب العام لهما وأخرين، وتحديد المحكمة الاقتصادية لجلسة 15 يوينو الحالى لنظر أولى جلسات حنين حسام ومودة الأدهم.

وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهن بتلك الاتهامات.

وفى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

كما أكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.


حنين حسام

سما المصرىن موده الادهم

المحكمه الاقتصاديه

اخبار الحوادث

اخبار مصري

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف الاتهامات الموجهة لحنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحاكمة

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:31 م

لماذا تحاكم حنين حسام ومودة الأدهم أمام المحكمة الاقتصادية؟

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:21 م

حنين حسام ومودة الأدهم أمام المحكمة الاقتصادية "على خطى سما المصرى"

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:04 م

"النائب العام وحماية المجتمع".. النيابة العامة تنتفض للحفاظ على القيم المجتمعية.. إحالة "حنين حسام" و "مودة الأدهم" و3 آخرين للجنايات..ورسائل لمستخدمى مواقع التواصل للتصدى للجرائم والتفرقة بين الابداع والإباحية

الخميس، 11 يونيو 2020 07:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة