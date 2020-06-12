اليوم السابع
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تعاون بين شركتى أدوية يابانية وأمريكية لتصنيع علاجات لفيروس كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:00 م
تعاون بين شركتى أدوية يابانية وأمريكية لتصنيع علاجات لفيروس كورونا فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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قالت شركة PeptiDream Inc اليابانية لاكتشاف الأدوية يوم الجمعة إنها ستتعاون مع شركة ميرك الأمريكية في تطوير علاجات لفيروس كورونا وفقا لبيان مشترك للشركتين حسبما ذكرت وكاله "رويترز" .

وأوضح البيان إن الشركات ستعمل على تطوير علاجات الببتيد التي قد تكون فعالة ضد سلالات فيروس كورونا المتعددة، و تبني الاتفاقية على شراكة بحث وترخيص تم الإعلان عنها في عام 2015

اليابان

وتتخصص PeptiDream في الببتيدات المقيدة ، وأنواع الأحماض الأمينية التي يمكن أن تحمل شحنات مختلفة إلى أنواع معينة من الخلايا.

من جانب آخر أعلنت شركة فوجي فيلم القابضة المالكة لعقار افيجان الياباني ضخها مبلغ 928 مليون دولار لمضاعفة طاقتها في منشأة تصنيع الأدوية في الدنمارك ، التي تعهدت باستخدامها في إنتاج علاجات فيروس كورونا ، في الوقت الذي تعزز فيه الشركة اليابانية محورها نحو الرعاىة الصحية.

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز أعلنت شركة فوجي اليابانية  أن الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية سيوسع خطوط إنتاج المواد الدوائية السائبة وينمي الخلايا لإنتاج اللقاحات الفيروسية، حيث  اشترت المنشأة في هيليرود بالدنمارك  في أغسطس من Biogen Inc مقابل 890 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن موقع الدنمارك سيقدم قدرة تصنيع مستقبلية لـكوفيد 19 لتسريع الاستجابة للوباء العالمي، وتختبر ذراع شركة Fujifilm الدوائية عقارها المضاد للأنفلونزا افيجان كعلاج لفيروس كورونا.

وكانت شركة فوجي فيلم هولدنجز اليابانية قد أعلنت الأسبوع الماضى إن أبحاثها على عقار أفيجان كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ربما تمتد حتى يوليو، وذلك في انتكاسة أخرى لمساعي الشركة لإنتاج لقاح.

وقال متحدث باسم فوجي فيلم "هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو"، وذلك ردا على تقرير لصحيفة نيكي الاقتصادية أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده.

بسبب نقص المرضى الذين يتعين إجراء تجارب عليهم.  وبعدما فقدت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الأمل في الحصول على موافقة على العقار بنهاية مايو أيار، كان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر.

 

 


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