اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعافى 8 حالات مصابة بكورونا وخروجها من مستشفى الصدر

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:29 م
تعافى 8 حالات مصابة بكورونا وخروجها من مستشفى الصدر تعافى حالات مصابة بكورونا
بني سويف - أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى الصدر التي تستقبل الحالات الايجابية أو المشتبه بها بفيروس كورونا، وناقش مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة ، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول. 

 جاء ذلك على هامش إستعراضه التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا ، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، حيث كشف التقرير ، عن تعافى وخروج 8 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا  ، ممن تم احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة وسط رعاية من الدكتور إفرام ماجد مدير المستشفى والطاقم الطبي المرافق له. 

وطالب محافظ بني سويف في بيان اليوم الجمعة، بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالاجهزة الطبية. 

 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم اخبار مصريه

اخبار عاجله

بني سويف

مستشفى الصدر

متعافين من فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة