تعافى 8 حالات مصابة بكورونا وخروجها من مستشفى الصدر

بني سويف - أيمن لطفي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى الصدر التي تستقبل الحالات الايجابية أو المشتبه بها بفيروس كورونا، وناقش مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة ، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش إستعراضه التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا ، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، حيث كشف التقرير ، عن تعافى وخروج 8 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ، ممن تم احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة وسط رعاية من الدكتور إفرام ماجد مدير المستشفى والطاقم الطبي المرافق له.

وطالب محافظ بني سويف في بيان اليوم الجمعة، بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالاجهزة الطبية.