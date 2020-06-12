اليوم السابع
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تعافى 7 حالات مصابة بكورونا وخروجها من التأمين الصحى ببنى سويف

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:07 ص
تعافى 7 حالات مصابة بكورونا وخروجها من التأمين الصحى ببنى سويف محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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تابع  الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحى للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول. 

 

جاء ذلك على هامش إستعراض التقرير اليومى الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا ، فى إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، إذ كشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى 7 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، وخروجهم من المستشفى، ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 80 حالة من الذين تم احتجازهم  داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد إيجابياتهم للفيروس، واخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة وسط رعاية من الدكتور محمد يحى مدير المستشفى والطاقم الطبى الذى يعمل معه

 

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الخميس على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالأجهزة الطبية .

 

 

 


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