اليوم السابع
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تعافى 19 حالة وخروجها من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:08 م
تعافى 19 حالة وخروجها من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف.. صور المتعافون
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، اليوم الجمعة، تعافى 19 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد وخروجهم من العزل الصحى عقب إصابتهم بالفيروس وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، ليصل بذلك إجمالى حالات التعافى والخروج من العزل إلى 99 حالة.

وحّرص بعض العاملين بالمستشفى على وداع المرضى المتعافين وتهنئتهم بالتعافى ومغادرة العزل الصحي، بينما تواجد بعضًا من أهالى المتعافين أمام باب المستشفى لإستقبالهم وسط زغاريد السيدات تعبيرًا عن فرحتهم بتعافى ذويهم ، فيما حرص آخرون على إلتقاط صور شخصية "سيلفي" لتوثيق لحظة خروجهم من عزل مستشفى التأمين الصحي.

وكانت محافظة بنى سويف ، أعلنت ، أمس الخميس ، عن إجمالى حالات التعافى والخروج من مستشفى التأمين الصحى ، الذى وصل إلى 80 حالة ، من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى ـ بحسب تقرير عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير فرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف على الدكتور محمد هانى غنيم ، محافظ بنى سويف.

وأكد الدكتور حسن محمود مدير فرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف ، على تفانى الفريق الطبى المختص فى القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى ، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة لخدمة مرضى المحافظة من المصابين بفيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هانى غنيم ، محافظ بنى سويف على متابعته سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحى للحالات ، ومستوى الخدمة المقدمة ، لافتًا إلى أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

وأكد المحافظ، أن مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، لافتًا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالاجهزة الطبية.

 

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