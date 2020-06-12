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تسمح لى أدخل بيتى.. ليبي ينشر فيديو عن مصادرة مرتزقة سوريا لمنازل المواطنين

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:37 م
تسمح لى أدخل بيتى.. ليبي ينشر فيديو عن مصادرة مرتزقة سوريا لمنازل المواطنين جانب من الفيديو
كتب: أحمد جمعة

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تداول نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمواطن ليبى خلال تصويره لمقطع فيديو داخل منزله فى طرابلس، والذى يبرز تواجد عدد من المرتزقة السوريين داخل منزله دون سبب واضح لذلك.

 

وتحدث المواطن الليبى عبر الفيديو حول سيطرة المرتزقة على منزله وتعامل بشكل ساخر مع المرتزقة السوريين، وأردف بالقول "تسمحوا لي أتفقد منزلي وملابسي داخل غرفة نومي لو ممكن"، وحظى المقطع بانتشار واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى ليبيا.

وأكد نشطاء ليبيون أن المواطن حرص على كشف حقيقة الجرائم التى يقوم بها المرتزقة السوريين من نهب وسرقة منازل المواطنين الليبيين فى طرابلس، وحرصه على توثيق ذلك عبر مقطع الفيديو الذى نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

 

ونهب المرتزقة السوريون منازل أبناء الشعب الليبى فى العاصمة طرابلس بعد دخولهم للمناطق التى انسحبت منها القوات المسلحة الليبية، وترويجهم لأكاذيب وجود ألغام داخل كافة منازل المدنيين مستخدمين تلك الذرائع لتبرير تواجدهم داخل منازل الليبيين.

 

كانت مصادر من العاصمة طرابلس قد أكدت أن المرتزقة الإرهابيين السوريين من "فيلق الشام" الموالين لأردوغان رفضوا مغادرة بيوت الأسر والعائلات الليبية الذين سكنوها بعد تركها قسرا بسبب ظروف الحرب والإشتباكات بمحاور العاصمة طرابلس.

 وقالت المصادر إن أصحاب هذه المنازل من المواطنين الليبيين توجهوا إلى مقر مليشيات حكومة السراج لتقديم شكاوي ضد مرتزقة فيلق الشامي الذين رفضوا مغادرة بيوت الأهالي بعد أن استولوا عليها بالقوة.


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