تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوى خاصة بمصابى الكورونا بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تخصيص عدد من القاعات لمرضى الغسيل الكلوى ايجابى الاصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات الدقهلية.

وأضاف مكي أنه قرر تخصيص قاعات وماكينات خاصة لمرضى الكورونا بالمستشفيات، وذلك مع فرق طبية مدربه على مستوى، لتقديم هذه الخدمه لمرضى الغسيل الكلوى، وذلك عملا على راحتهم وعدم نقلهم لأماكن بعيده لتقديم الخدمه لهم، وهذه الصور متوفرة ومتواجدة فى أقصى أماكن الخدمة بالدقهلية، حيث تم توفيرها أيضا بمستشفى المطريه المركزى، وقد تم تنفيذ هذا القرار بعد أن قررت وزارة الصحة عزل المرضى بمستشفيات الفرز وذلك فى اواخر شهر مايو، فبدأت مديرية الصحة بالدقهلية على الفور فى تدريب الفرق الطبيه على كيفية التعامل مع هذه الحالات، وطرق مكافحة العدوى والوقاية.