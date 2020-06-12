اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 12:58 م
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تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوى خاصة بمصابى الكورونا بالدقهلية

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:38 م
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوى خاصة بمصابى الكورونا بالدقهلية تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تخصيص عدد من القاعات لمرضى الغسيل الكلوى ايجابى الاصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات الدقهلية.

وأضاف مكي أنه قرر تخصيص قاعات وماكينات خاصة لمرضى الكورونا بالمستشفيات، وذلك مع فرق طبية مدربه على مستوى، لتقديم هذه الخدمه لمرضى الغسيل الكلوى، وذلك عملا على راحتهم وعدم نقلهم لأماكن بعيده لتقديم الخدمه لهم، وهذه الصور متوفرة ومتواجدة فى أقصى أماكن الخدمة بالدقهلية، حيث تم توفيرها أيضا بمستشفى المطريه المركزى، وقد تم تنفيذ هذا القرار بعد أن قررت وزارة الصحة عزل المرضى بمستشفيات الفرز وذلك فى اواخر شهر مايو، فبدأت مديرية الصحة بالدقهلية على الفور فى تدريب الفرق الطبيه على كيفية التعامل مع هذه الحالات، وطرق مكافحة العدوى والوقاية.

وأشار مكي إلى أنه قد تم تخصيص 1300 سرير بالمستشفيات بممرات ومداخل خاصة بعيدا عن الخدمة العادية بالمستشفيات، وبلغ نسبة إشغال هذه الاسرة حتى الآن لا تتعدى 20%، وأضاف مكي بأن أى مريض ايجابى كورونا ويطلب العزل المنزلى يكون بموافقته الشخصية و رضاه التام، ونحن على استعداد لتقديم الخدمه له فى أى مكان، واوضح بأن أى شكاوى او استفسارات فتم تخصيص الخط الساخن على مدار الساعة رقم 15589، وجهاز لاستقبال أي توضيحات خاصة بالفيروس.
 
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي (1)
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي 
 
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي (2)
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي 
 
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي (3)
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي 
 
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي (4)
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي 
 
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي (5)
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي 
 
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي (6)
تخصيص قاعات وماكينات غسيل كلوي
 
 
 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

فيروس كورونا

مصابي كورونا

مستشفيات الدقهلية

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