اليوم السابع
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تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة كورونا بكفر الشيخ

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:10 ص
تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة كورونا بكفر الشيخ الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أنه تم تدشين خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة كورونا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لمجابهة الفترة الراهنة والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة. 

 وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع "، تخصيص رقم للطوارئ  وهو 0473228222 ورقم الخط الساخن 15543 وأرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة0473220792، ورقم 0473241130، للرد على جميع استفسارات المواطنين بالمحافظة بشأن فيروس كورونا وتلقى البلاغات  بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى وتقديم خدمة جيدة ، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً ، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها ،لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة كورونا بالمحافظة، لسرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة للشكاوي. 

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم توزيع ملصقات إرشادية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي تخصيص الخط الساخن، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

 


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