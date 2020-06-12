تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة كورونا بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أنه تم تدشين خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة كورونا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لمجابهة الفترة الراهنة والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة.
وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع "، تخصيص رقم للطوارئ وهو 0473228222 ورقم الخط
وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم توزيع ملصقات إرشادية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي تخصيص الخط الساخن، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.
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