تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة كورونا بكفر الشيخ

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع "، تخصيص رقم للطوارئ وهو 0473228222 ورقم الخط الساخن 15543 وأرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة0473220792، ورقم 047 3241130، للرد على جميع استفسارات المواطنين بالمحافظة بشأن فيروس كورونا وتلقى البلاغات بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى وتقديم خدمة جيدة ، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً ، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها ،لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة كورونا بالمحافظة، لسرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة للشكاوي.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تم توزيع ملصقات إرشادية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي تخصيص الخط الساخن، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.