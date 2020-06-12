اليوم السابع
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تجهيز منفذ إضافى لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه بالسنطة فى الغربية.. غداً

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:21 م
تجهيز منفذ إضافى لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه بالسنطة فى الغربية.. غداً منفذ لبيع الكمامات
الغربية محمد طارق

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تواصل محافظة الغربية جهودها بقيادة الدكتور طارق رحمى فى توفير منافذ لبيع الكمامات بأسعار مخفضة لخدمة البسطاء ومحدودى الدخل على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن التدابير الإحترازية التى اتخذتها لمجابهة  فيروس كورونا المستجد.

فى هذا السياق، قال المهندس عبد الشافى كمال القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه اعتبارا من الغد تم توفير وتجهيز منفذ إضافى على بوابة مجلس المدينة لبيع الكمامة بسعر 2 جنيه، لخدمة جميع المصالح الحكومية المحيطة بمجلس المدينة.

وأضاف "عبد الشافي" أن أجمالى عدد منافذ بيع الكمامات بالسنطة بلغ 3 منافذ، حيث يوجد منفذ بالموقف العمومى على طريق السنطة، ومنفذ آخر بشارع بورسعيد عند محطة القطار، إلى جانب المنفذ الجديد بمجلس المدينة .

على جانب أخر، شن حى ثان المحلة الكبرى برئاسة محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى حملة تطهير وتعقيم المدارس التى ستجرى فيها امتحانات الثانوية العامة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب، حيث قام المسئولين بالحى برش وتعقيم وتطهير المدارس فى نطاق الحى التى بها لجان امتحانات الثانوية العامة كما تم تعقيم وتطهير ورش الموقف الجديد .

كما نظم جهاز نظافة الحى حملة نظافة شملت العديد من مناطق الحى منها شارع البحر ونعمان الأعصر وسكة قطورو شارع الجمهوريه وسكة زفتى وشدد رئيس الحى على ضرورة العمل الجاد المنظم لاظهار المظهر الجمالى والحضارى اللائق.

كما تابع المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينه المحلة الكبري، وبرفقته المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة ،بدء أعمال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل مدينة المحلة، ووضع الأساسات الخاصه بالبوابة، وذلك ضمن أعمال التطوير بمدينة المحلة الكبرى بالاشتراك مع المحاسب تامر خليل والقبطان شريف العربى صمن المشاركة المجتمعيه من ابناء مدينة المحلة.

وذلك ضمن توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة حفاظا على الصالح العام.

 

 


السنطه

كمامات

محافظه الغربيه

كورونا

المصالح الحكوميه

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