اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 07:06 م
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تجديد حبس سائق لحيازته 60 طربة حشيش بالإسكندرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:00 م
تجديد حبس سائق لحيازته 60 طربة حشيش بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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أمر المستشار حسن أباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس سائق 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 60 طربه حشيش بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه.

وكان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى اخطار من ضباط ادارة مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه بمعظم دوائرة المدينة.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 60 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.


الاسكندريه

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اخبار المحافظات

مخدرات

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