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بي بي سي: أوبر تلزم السائقين والزبائن بـ"الكمامات" فى لندن

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:13 م
بي بي سي: أوبر تلزم السائقين والزبائن بـ"الكمامات" فى لندن
كتبت: نهال أبو السعود

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اعتبارًا من يوم الاثنين ، سيحتاج جميع ركاب وسائقي أوبر في المملكة المتحدة إلى ارتداء قناع للوجه للمساعدة في وقف انتشار كورونا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

أعلنت شركة اوبر للنقل الذكى وجوب ارتداء اقتعة الوجه للسائقين والركاب وقالت إن هناك خاصية جديدة في التطبيق تتطلب من السائقين تحميل صورة شخصية لأنفسهم يرتدون قناعًا قبل أن يتمكنوا من بدء العمل.

وقالت الشركة إن أي راكب يصل بدون قناع يمكن رفض دخوله إلى السيارة ويمكن للركاب إلغاء الرحلة إذا وصل سائق دون ارتداء واحد.

ومن جانبها اخبرت أوبر الركاب في رسالة بريد إلكتروني: "نحن نقدم أغطية وجه إلزامية حتى يوم الاثنين 15 يونيو للمساعدة في حماية صحتكم وسلامتكم انتم  والسائق اعتبارًا من يوم الاثنين ، إذا لم تكن ترتدي غطاء وجه ، يحق لسائقك إلغاء رحلتك ، وأي شخص يتم وضع علامة عليه مرارًا لعدم ارتداء غطاء للوجه سيخاطر بفقدان الوصول إلى التطبيق ".

وقالت أديسون لي ، وهي شركة سيارات أجرة كبرى في لندن ولديها أسطول مكون من 4000 مركبة ، إنها ستتبنى القواعد اعتبارًا من يوم الاثنين ، إلى جانب "شاشات الأمان" الواقية من الكسر لمزيد من الحماية.

تتطلب Uber بالفعل من السائقين والركاب ارتداء أقنعة في العديد من البلدان الأخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

واعتبارًا من يوم الاثنين ، كجزء من الإجراءات التي كشف عنها وزير النقل في حكومة بريطانيا جرانت شابس سيُطلب من الركاب في جميع أنحاء إنجلترا ارتداء أقنعة في وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات والحافلات ، حيث لا يمكن في كثير من الأحيان الالتزام بالمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية التي يبلغ طولها مترين.


وباء كورونا

لندن

اوبر

Uber

أقنعة الوجه

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