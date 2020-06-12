بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية من العراق

رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية، وذلك دون تحديد جدول زمني.

وقال الكاظمي "جرى تأكيد الانسحاب الأمريكي من العراق لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد". وأضاف الكاظمي أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين "أنتج اعترافا بقرار مجلس النواب بالانسحاب الأمريكي".

وذكر بيان أمريكي عراقي مشترك صدر عن الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل خفض قواتها في العراق وبحث وضع القوات المتبقية مع حكومة بغداد.