اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية من العراق

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:20 ص
بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية من العراق رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية، وذلك دون تحديد جدول زمني.

وقال الكاظمي "جرى تأكيد الانسحاب الأمريكي من العراق لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد". وأضاف الكاظمي أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين "أنتج اعترافا بقرار مجلس النواب بالانسحاب الأمريكي".

وذكر بيان أمريكي عراقي مشترك صدر عن الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل خفض قواتها في العراق وبحث وضع القوات المتبقية مع حكومة بغداد.

 

 

 

 


العراق

الولايات المتحدة

مصطفى الكاظمى

الحكومة العراقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة