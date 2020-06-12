بعد حبسهما.. 7 اتهامات تواجه شيرى هانم وابنتها زمردة تعرف عليها

كتبت أمنية الموجى

7 اتهامات تواجههما كلا من المتهمتين «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- بعد قرار النيابة العامة بحبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في نشرهما فيديوهات منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل السوشيال ميديا، تعرف عليها..

5 اتهامات تواجه شيري هانم وابنتها زمردة

*الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

*إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة على مواقع التواصل الاجتماعى.

*ارتكاب جريمة انتهاك حُرمة الحياة الخاصة.

*نشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

*اعتياد إحداهما "زمردة" ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها.

*إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

*التربح من الأفعال الخادشة للحياء.