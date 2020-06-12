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بدء تلقى اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ.. الأحد

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:26 م
بدء تلقى اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ.. الأحد الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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استعدت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاستقبال الراغبين فى الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة، وفق الشروط والتعليمات التى حددتها وزارة التربية والتعليم، ولن يقبل أى طلب لا تتوفر فيه الشروط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، التى تستقبل الراغبين فى الاعتذار، لمدة ثلاثة أيام بدء من الأحد المقبل.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوفير أماكن مخصصة تطبق بها الإجراءات الاحترازية .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمشاركين فى لجان السير و المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، ويتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد الموافق 14من يونيو الجارى وحتى يوم الثلاثاء 16 يونيو الجارى بكل المديريات تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وحددت الوزارة حالات قبول الاعتذارات، قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية ،وأجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)،والعمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية) ،نسبة عجز 5%.،ووجود طفل رضيع حتى سنتين ويقدم أصل شهادة ميلاد ،ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتم تقديم تقرير طبى و شهادة ميلاد ،وفاة الزوج أو الزوجة، تقدم شهادة وفاة لا تتجاوز العام ،أن يكون الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد، يقدم خطاب معتمد من جهة العمل ،وندب الزوجين لأعمال الامتحانات ،يقبل أحدهما فقط، الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

 

 

 

 

 


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