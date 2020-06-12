اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 07:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

باحثون: أزمة كورونا قد ترفع عدد من يعشيون فى فقر مدقع إلى 1.1 مليار شخص

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 ص
باحثون: أزمة كورونا قد ترفع عدد من يعشيون فى فقر مدقع إلى 1.1 مليار شخص كورونا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال باحثون في تقرير اليوم الجمعة إن التداعيات الإقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد قد تدفع 395 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع وتزيد إجمالي من يعيشون على أقل من 1.9 دولار يوميا على مستوى العالم إلى أكثر من مليار شخص.

وقدم هذا التقرير الذي نشره المعهد العالمي لبحوث الإقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة، عددا من الاحتمالات تأخذ في الاعتبار خطوط الفقر المختلفة التي حددها البنك الدولي - من الفقر المدقع بالعيش على 1.9 دولار أو أقل في اليوم، إلى أعلى خطوط الفقر بالعيش على أقل من 5.5 دولار في اليوم.

وفي ظل أسوأ احتمال وهو حدوث انخفاض نسبته 20 في المئة في دخل الفرد أو استهلاكه، يمكن أن يرتفع عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 1.12 مليار شخص. وإذا جرى تطبيق مثل هذا الانخفاض على حد 5.5 دولار بين الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل فقد يدفع ذلك أكثر من 3.7 مليار شخص، أو ما يزيد قليلا عن نصف سكان العالم، للعيش تحت خط الفقر هذا.

وقال آندي سومنر أحد المشاركين في اعداد التقرير "الآفاق بالنسبة للأشخاص الأشد فقرا في العالم تبدو قاتمة ما لم تبذل الحكومات المزيد من الجهود على نحو سريع وتعوض الخسارة اليومية للدخل التي يواجهها الفقراء".

وأضاف "النتيجة هي أن التقدم في الحد من الفقر يمكن أن يرتد للوراء 20 إلى 30 سنة وتجعل هدف الأمم المتحدة إنهاء الفقر كأنه أضغاث أحلام".

كما وجد الباحثون من كينجز كوليدج بلندن والجامعة الوطنية الأسترالية أن الفقر قد يتغير في توزيعه الجغرافي.

فالمنطقة التي يتوقع أن تشهد أكبر عدد من الأشخاص المعرضين لخطر الانزلاق إلى الفقر المدقع هي جنوب آسيا تقودها إلى ذلك بالأساس الهند المكتظة بالسكان، وتليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث سيأتي منها نحو ثلث الزيادة.

وقال البنك الدولي يوم الاثنين إنه يتوقع أن ينزلق ما بين 70 و100 مليون شخص إلى الفقر المدقع بسبب هذا الوباء العالمي.

 

 


كورونا

الفقر

فيروس كورونا

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عملاء التأمين متناهى الصغر بين سندان كورونا ومطرقة "جهات التمويل"

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 ص

كورونا وبريكست يضاعفان مخاوف البريطانيين الاقتصادية.. ديلى ميل: تحذيرات من عدم قدرة الشركات على تحمل ضربة "الخروج بلا اتفاق" بعد استنفاد طاقتها للتعامل مع الوباء.. وأيرلندا تؤكد الحاجة لدعم مالى لتسهيل الانفصال

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:00 ص

كورونا والسجون.. ملف أوروبا الشائك بعد أشهر من الوباء.. أسبانيا تخطط لبناء مراكز احتجاز جديدة لتخفيف التكدس.. ارتباك بريطانى فى التعامل مع الأزمة.. وبلجيكا تجازف بإلإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين دون ترحيل

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:00 ص

وزير الخارجية الأمريكى يناقش مع نظيره النمساوى مكافحة كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة