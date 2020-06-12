اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 03:06 م
خالد صلاح
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اوبك+: اجتماع الأسبوع القادم لاستعراض وضع سوق النفط

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:36 م
اوبك+: اجتماع الأسبوع القادم لاستعراض وضع سوق النفط اوبك
رويترز

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قالت خمسة مصادر بأوبك+، إن اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع القادم سيسدى النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا بشان التعاون فى خفض قياسى للإمدادات، مما يعنى أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.
 
واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، يوم السبت، على الإبقاء على تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 10 بالمئة من الطلب العالمى قبل جائحة فيروس كورونا، حتى نهاية يوليو، وساعد الخفض أسعار النفط على أن تزيد لأكثر من مثليها منذ أبريل .
 

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