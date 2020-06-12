انهيار مؤامرة تركيا للسيطرة على الهلال النفطى فى ليبيا فى لايف "اليوم السابع"

كتب: أحمد علوى

كشف الزميل أحمد جمعة محرر الشؤون الخارجية فى اليوم السابع آخر المستجدات الميدانية التى تشهدها الأراضى الليبية فى ظل محاولات النظام التركى الدخول لمدينة سرت للسيطرة على منطقة الهلال النفطي.

أكد الزميل أحمد جمعة في لقاء عبر فيديو "اليوم السابع" محاولة الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا محاولة دخول مدينة سرت والسيطرة عليها، موضحا أن أنقرة تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا النفطية فى منطقة الهلال النفطى.

وأشار إلى أن أنقرة شكلت غرفة عمليات عسكرية فى مدينة مصراتة غرب البلاد للتخطيط لمعركة السيطرة على منطقة الهلال النفطى، موضحا أن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية مكثفة خلال الأيام الثلاثة الماضية على مواقع للميليشيات والمرتزقة التى حاولت التقدم نحو مدينة سرت.

ولفت إلى أن النظام التركى يعمل منذ عام 2011 على استخدام الحروب الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات التى تمولها للتأثير على المؤسسات الوطنية فى الدول العربية، مؤكدا أن آلاف الحسابات عبر موقع "تويتر" دشنتها تركيا للترويج لأجندتها في الدولة الليبية.

وأوضح جمعة أن القنوات التى تمولها تركيا تقوم بنقل المعلومات المضللة التى تنشرها الاستخبارات التركية عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتضليل الرأى العام العربى، موضحا أن النظام التركى يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعى لخدمة الأجندة التركية والترويج لأردوغان.

وأشار إلى دعم الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى وروسيا والولايات المتحدة للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية سياسيا، مؤكدا أن واشنطن تثنى بشكل كبير على الدور الذى تقوم به القاهرة لتفعيل الحل السياسى ونزع فتيل الأزمة، موضحا أن المبادرة التى طرحت فى القاهرة هى شاملة وتستند على كافة مخرجات مؤتمرات دولية سابقة.

وأكد أن الدولة المصرية لا يوجد لديها أى أطماع فى الجارة ليبيا لأنها دولة شقيقة وتعد عمقا استراتيجيا لمصر وهو ما يفسر الاهتمام الشديد من القاهرة بتفعيل الحل السياسى، موضحا أن إعلان القاهرة الوحيد الذى يمكن الاستناد عليه لأنه يواكب كافة التطورات العسكرية والميدانية التى جرت خلال الأيام الماضية.