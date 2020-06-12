النيابة تطلب تحريات المباحث حول سرقة مصنع على يد مجهول بـ15 مايو

طلبت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت، تحريات المباحث حول واقعة قيام مجهول بسرقة مصنع ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، من استعادة جهازين لاب توب، وشاشة، سرقهم مجهول من مصنع بالمنطقة الصناعية، قبل مرور 24 ساعة على السرقة، بعد تكثيف التحريات وضبط عدد من المشتبه بهم، حيث لجأ السارق إلى دفنهم أمام المصنع حتى يعثر عليهم مالك المصنع المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من مرقس يوسف، مالك مصنع لإنتاج معدات المغاسل، أفاد فيه بتعرض المصنع للسرقة على يد مجهول، فتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذى كلف رجال المباحث بإجراء التحريات لضبط مرتكب الواقعة.

انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء عبد الفتاح القصاص رئيس مباحث قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه مساعد فرقة الجنوب، إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات ومعاينة المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم 15 مايو، أن مجهول تسلل للمكتب الخاص بمالك المصنع، عبر كسر النافذة، واستولى على جهازين لاب توب، وشاشة عرض، ومبلغ 200 ألف جنيه وفر هاربا.

بدأ رجال المباحث فى فحص عدد من المشتبه بهم، واستجواب بعض الأشخاص العاملين بالمنطقة الصناعية، وخلال تكثيف التحريات، فوجىء بمالك المصنع بالمسروقات مدفونة بمحيط المصنع، وأن السارق اضطر لدفنها بشكل ملحوظ حتى يعثر عليها مالك المصنع بعد تضييق الخناق عليه.

وحرر العميد هشام بدوى مأمور قسم شرطة 15 مايو، محضرا بالواقعة، بعد الاستماع لأقوال مالك المصنع، وتفريغ كاميرات المراقبة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.