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النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفل سقط من الطابق السادس فى الأزبكية

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:05 م
النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفل سقط من الطابق السادس فى الأزبكية جثه _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة الأزبكية تحريات المباحث الجنائية حولمصرع طفل سقط من الطابق السادس بمنزله، كما طلبت سرعة الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية ، كما استمعت إلى أقوال أهل الطفل المتوفى .

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بسقوط طفل من أعلى عقار بشارع كلوت بك وبالانتقال والفحص تبين سقوط طفل عمرة عمره نحو 3سنوات من شرفة شقة بالطابق السادس وأصيب باصابات بالغة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ولكنة لفظ انفاسة الاخيرة بها وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


مصرع طفل

تحريات المباحث

الطابق السادس

الصفة التشريحية

قسم الازبكية

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