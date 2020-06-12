النيابة تصرح بدفن جثتى طالبين توفيا غرقا بترعة فى شبين القناطر

القليوبية نيفين طه

صرحت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بدفن جثتى طالبين لقيا مصرعهما غرفا بحادث سقوط توك توك بترعة بمفارق الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع شخصين فى حادث سقوط توك توك بمفارق الأحراز أمام مرور الأحراز القديم التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وانتقل على الفور العميد أحمد صلاح مأمور مركز شرطة شبين القناطر لمكان الواقعة، وتبين غرق "إ. ر. ع" ، 16 عامًا، طالب، من قرية الحسانية و"أ. ي.أ"، 18 عامًا، طالب من ذات القرية، التابعة لدائرة المركز وتم انتشال الجثمانين بمعرفة الأهالى.

وتم التحفظ على جثث المتوفيين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بدفن المتوفيين .

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالب بالصف الثالث الثانوى العام لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بقهابمحاولة فك الطائرة الورقية الخاصة به من أسلاك الضغط العالى بناحية قرية الزهار التابعة لدائرة قسم قها.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم قها،بورد بلاغا من إدارة شرطة النجدة بصعق كهرباء لطالب بناحية الزهار دائرة القسم .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفى يدعى "م.س"18سنه،طالب بالصف الثالث الثانوى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

وبسؤال عم المتوفى قرر أن نجل شقيقة توفى أثناء قيامه بمحاولة فك الطائرة الورقية الخاصة به من أسلاك الضغط العالى بناحية قرية الزهار التابعة لدائرة قسم قها،وورد تقرير مفتش الصحة أن الوفاه بسب صعق كهربائى بالسبابة اليمنى ولا يوجد شبهة جنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 535 ادارى القسم وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بدفن جثة المتوفي