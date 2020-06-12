اليوم السابع
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النيابة تستعجل التحريات حول نشوب حريق داخل مصنع موبيليا فى عين شمس

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:21 م
النيابة تستعجل التحريات حول نشوب حريق داخل مصنع موبيليا فى عين شمس سيارات إطفاء_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة عين شمس، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة نشوب حريق هائل داخل مصنع موبيليا، كما طلبت سرعة إرسال تقرير المعمل الجنائى. كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع موبيليا بمنطقة مساكن عين شمس، على الفور تم الدفع بخمس سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق، وتبين ان النيران اندلعت داخل كبينة الدوكو التابعة لمصنع الاثاث، ثم اندلعت النيران في المبني بالكامل وجاري عملية التبريد لضمان عدم اندلاع النيران مرة أخري.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون


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