اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يتراجع منهيا موجة صعود بعد إصابات جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:37 ص
النفط يتراجع منهيا موجة صعود بعد إصابات جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا نفط
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها أثناء الليل إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وهو ما يضر بالطلب فى أكبر مستهلك فى العالم للخام والوقود.
 
وبحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 1.34 دولار أو ما يعادل 3.5 بالمئة إلى 37.21 دولار للبرميل، بعد أن تراجع نحو ثمانية بالمئة فى الجلسة السابقة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.37 دولار أو ما يعادل 3.8 بالمئة إلى 34.97 دولار للبرميل بعد أن نزل أكثر من ثمانية بالمئة أمس الخميس.
 
وتسببت حقيقة، أن جائحة فيروس كورونا ربما تكون بعيدة عن النهاية، فى توقف عنيف لموجة ارتفاع دفعت أسعار الخام للصعود من مستويات متدنية سجلتها فى أبريل ، فيما تخطى عدد المصابين فى الولايات المتحدة وحدها مليونى حالة.
 
ويتجه الخامان القياسيان، صوب أول انخفاض أسبوعى فى سبعة أسابيع، مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن نحو 12 بالمئة فى الوقت الذى تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضا.
 
وقال جريج بريدى مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور، "المخزونات الأمريكية ارتفعت هذا الأسبوع، بالمخالفة لتوقعات العديد من المحللين (بينما) تُظهر حالات فيروس كورونا كوفيد-19 مؤشرات على موجة ثانية فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى".
 
ويخفض منتجون من الولايات المتحدة، وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية. وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو عشرة بالمئة من الطلب قبل الجائحة واتفقت فى مطلع الأسبوع على تمديد الخفض.
 
وقال بريدى، "من الواضح حاليا أن الخفض الأكبر لأوبك+، 9.7 مليون برميل يوميا، سينتهى بنهاية يوليو ، على أن يتحرك نزولا إلى 7.7 مليون برميل يوميا".
 
وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين الأسبوع الماضى، بحسب بيانات حكومية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسى عند 538.1 مليون برميل.
 

امريكا

النفط

اسعار النفط

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"خطة البرلمان": توصية بالموازنة لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

الأوقاف: "أسباب رفع البلاء" موضوع خطبة الجمعة من مسجد الحسين اليوم

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة