النفط يتراجع منهيا موجة صعود بعد إصابات جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا

رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها أثناء الليل إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وهو ما يضر بالطلب فى أكبر مستهلك فى العالم للخام والوقود.

وبحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 1.34 دولار أو ما يعادل 3.5 بالمئة إلى 37.21 دولار للبرميل، بعد أن تراجع نحو ثمانية بالمئة فى الجلسة السابقة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.37 دولار أو ما يعادل 3.8 بالمئة إلى 34.97 دولار للبرميل بعد أن نزل أكثر من ثمانية بالمئة أمس الخميس.

وتسببت حقيقة، أن جائحة فيروس كورونا ربما تكون بعيدة عن النهاية، فى توقف عنيف لموجة ارتفاع دفعت أسعار الخام للصعود من مستويات متدنية سجلتها فى أبريل ، فيما تخطى عدد المصابين فى الولايات المتحدة وحدها مليونى حالة.

ويتجه الخامان القياسيان، صوب أول انخفاض أسبوعى فى سبعة أسابيع، مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن نحو 12 بالمئة فى الوقت الذى تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضا.

وقال جريج بريدى مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور، "المخزونات الأمريكية ارتفعت هذا الأسبوع، بالمخالفة لتوقعات العديد من المحللين (بينما) تُظهر حالات فيروس كورونا كوفيد-19 مؤشرات على موجة ثانية فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى".

ويخفض منتجون من الولايات المتحدة، وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية. وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو عشرة بالمئة من الطلب قبل الجائحة واتفقت فى مطلع الأسبوع على تمديد الخفض.

وقال بريدى، "من الواضح حاليا أن الخفض الأكبر لأوبك+، 9.7 مليون برميل يوميا، سينتهى بنهاية يوليو ، على أن يتحرك نزولا إلى 7.7 مليون برميل يوميا".

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين الأسبوع الماضى، بحسب بيانات حكومية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسى عند 538.1 مليون برميل.