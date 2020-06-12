الملك سلمان يعزى الرئيس النيجيرى فى ضحايا هجوم إرهابى شمال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس النيجيرى محمد بخارى ، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى وقع في شمال بلاده.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان قال " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع نيجيريا وشعبها، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب نيجيريا باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله أن يجنب نيجيريا وشعبها كل سوء ومكروه".
الملك سلمان يعزى الرئيس النيجيرى فى ضحايا هجوم إرهابى شمال بلادهالجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 ص
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس النيجيرى محمد بخارى ، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى وقع في شمال بلاده.
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