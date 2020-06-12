المفوضية الأوروبية توافق على خطة إعادة الرسملة البولندية لدعم الشركات

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إعادة الرسملة البولندية التي تصل إلى 1.65 مليار يورو لدعم المؤسسات الكبيرة وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكبر في سياق تفشي وباء كورونا.

المخطط هو جزء من برنامج دعم بولندي أوسع، يسمى "الدرع المالي للمؤسسات الكبيرة "، سيديره صندوق التنمية البولندي ، هو جزء من "الدرع المالي للمؤسسات الكبيرة" ، وهو برنامج دعم وضعته السلطات البولندية بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 5.5 مليار يورو .

بموجب البرنامج، سيأخذ الدعم شكل أدوات إعادة الرسملة ، وخاصة أدوات الأسهم (الاستحواذ على الأسهم العادية والمفضلة في الشركات العامة والخاصة) وأدوات رأس المال الهجين (السندات والقروض القابلة للتحويل).

من جانبها قالت نائبة الرئيس التنفيذي ، مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة: إن مخطط إعادة الرسملة هذا ، بميزانية تصل إلى 1.65 مليار يورو ، سيمكن بولندا من مواصلة دعم الشركات المتضررة من تفشي فيروسات التاجية.

ويضمن أن الدولة تحصل على أجر كافٍ للافتراض الذي يفترضه دافعو الضرائب ، وأن هناك حوافز للدولة للخروج في أقرب وقت ممكن ، وأن الدعم يأتي بشروط مرفقة ، بما في ذلك حظر توزيع الأرباح ، ومكافآت المكافآت ، بالإضافة إلى تدابير أخرى للحد من تشويه المنافسة. نحن نواصل العمل باتصال وتعاون وثيق مع بولندا ، كما هو الحال مع جميع الدول الأعضاء ، لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجي ، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي.