اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية توافق على خطة إعادة الرسملة البولندية لدعم الشركات

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:06 م
المفوضية الأوروبية توافق على خطة إعادة الرسملة البولندية لدعم الشركات قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إعادة الرسملة البولندية التي تصل إلى 1.65 مليار يورو لدعم المؤسسات الكبيرة وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكبر في سياق تفشي وباء كورونا. 
 
المخطط هو جزء من برنامج دعم بولندي أوسع، يسمى "الدرع المالي للمؤسسات الكبيرة "، سيديره صندوق التنمية البولندي ، هو جزء من "الدرع المالي للمؤسسات الكبيرة" ، وهو برنامج دعم وضعته السلطات البولندية بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 5.5 مليار يورو .
 
بموجب البرنامج، سيأخذ الدعم شكل أدوات إعادة الرسملة ، وخاصة أدوات الأسهم (الاستحواذ على الأسهم العادية والمفضلة في الشركات العامة والخاصة) وأدوات رأس المال الهجين (السندات والقروض القابلة للتحويل). 
 
من جانبها قالت نائبة الرئيس التنفيذي ، مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة: إن مخطط إعادة الرسملة هذا ، بميزانية تصل إلى 1.65 مليار يورو ، سيمكن بولندا من مواصلة دعم الشركات المتضررة من تفشي فيروسات التاجية. 
 
ويضمن أن الدولة تحصل على أجر كافٍ للافتراض الذي يفترضه دافعو الضرائب ، وأن هناك حوافز للدولة للخروج في أقرب وقت ممكن ، وأن الدعم يأتي بشروط مرفقة ، بما في ذلك حظر توزيع الأرباح ، ومكافآت المكافآت ، بالإضافة إلى تدابير أخرى للحد من تشويه المنافسة. نحن نواصل العمل باتصال وتعاون وثيق مع بولندا ، كما هو الحال مع جميع الدول الأعضاء ، لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجي ، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
 

الاتحاد الأوروبى

بولندا

دعم الشركات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى يحذر من عدم انتهاء أزمة كورونا ويدعو للانتباه

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:34 ص

أوكرانيا تطلب من الاتحاد الأوروبى تشديد العقوبات على روسيا

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:10 ص

الاتحاد الأوروبى: أى ضم ستتخذه إسرائيل للضفة الغربية سيشكّل انتهاكا للقانون الدولى

الخميس، 11 يونيو 2020 10:10 م

أردوغان يواصل استفزاز الاتحاد الأوروبى.. صحيفة: يستغل اللاجئين كورقة ضغط على أوروبا.. برلمانى إيطالى: الديكتاتور يتبع الابتزاز ويستخدم المهاجرين كسلاح.. ودعوات لقطع المساعدات المالية عن أنقرة بسبب استبداده

الخميس، 11 يونيو 2020 09:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة