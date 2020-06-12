المغرب ترسل طائرة مساعدات طبية لدعم موريتانيا فى مواجهة كورونا

تلقى وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره المغربي ناصر بوريطه، الذي أبلغ بصدور أمر من عاهل المغرب الملك محمد السادس بتوجيه طائرة خاصة محملة بالمساعدات الطبية؛ دعما لموريتانيا في مواجهة وباء كورونا.
وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم /الجمعة/ أن وزير الخارجية الموريتاني أشاد بهذا الدعم المهم، "الذي يعبر بطبيعته وتوقيته عن متانة العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين".
كما عبر الوزير الموريتاني عن ارتياحه العميق لسيطرة المغرب "شبه الكاملة" على الوباء.
المغرب ترسل طائرة مساعدات طبية لدعم موريتانيا فى مواجهة كوروناالجمعة، 12 يونيو 2020 03:44 ص
عاهل المغرب الملك محمد السادس
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تلقى وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره المغربي ناصر بوريطه، الذي أبلغ بصدور أمر من عاهل المغرب الملك محمد السادس بتوجيه طائرة خاصة محملة بالمساعدات الطبية؛ دعما لموريتانيا في مواجهة وباء كورونا.
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