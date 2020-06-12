المدينة الشبابية في الطود: خروج 3 حالات عقب شفائهم من كورونا خلال 24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد العديسى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية في الطود شرق محافظة الأقصر، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية خروج 3 من الحالات بعد تعافيهم وشفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وجاء ذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.

وعبر رجال الفريق الطبى بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، عن سعاتهم بخروج الحالات المتعافية الجديدة من فيروس كورونا، واحتفلوا بخروج الحالات المتعافية بتنظيم صفين وتقديم الهدايا لهم لحظة خروجهم متعافيين تماماً من المستشفى، حيث كانت قد أعلنت الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان لها، تشغيل نزل الشباب والمدن الجامعية لتخفيف الضغط علي مستشفيات العزل، فقد بدات المدينة الشبابية بمركز الطود جنوب الأقصر في استقبال الحالات، وذلك بالتنسيق بين محافظة الأقصر، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن الإجتماعي، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الإجراءات الإحترازية التى وضعتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، أنه تم في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، إجراء حالة الولادة القيصرية الـ11 لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي ولدت طفلها "سعيد" في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أن حالة الأم والجنين بصحة جيدة، حيث تم إجراء العملية تحت إشراف الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وبإشراف طاقم طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الأطفال، والدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي، والفريق المعاون للدكتور وهب عايش سناء عبد الله، وسحر نصر، والسيد سعداوي، وبإشراف ومتابعة تمريضية من رضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وإشراف تمريض السيد شحات، وعلي الواعد، وتمريض عمليات شيماء عاطف وحسين عادل، وتمريض حضانة مني حفني، وأسماء محمود رمضان، وإشراف عمليات رضا علي وإدارة هندسية كل من فراج وأمير، وخدمات معاونة مس زينب.