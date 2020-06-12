اليوم السابع
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المحكمة الجنائية الدولية تعلن رفضها عقوبات أمريكا ضد عدد من مسؤوليها

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:59 ص
المحكمة الجنائية الدولية تعلن رفضها عقوبات أمريكا ضد عدد من مسؤوليها المحكمة الجنائية الدولية
كتب سمير حسنى

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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، رفضها لخطوة العقوبات الأمريكية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز، وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال أمس الخميس، إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة الجنائية بشأن إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

 

وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولى المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.

 

وقال "لن نقف مكتوفى الأيدى بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية".

 

وكان وزير العدل الأمريكي وليام بار، قال إن روسيا تتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق مصالحها، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية لديها أسبابها لكي تشك في نزاهة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

 

وأضاف وزير العدل الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى أن المحكمة الجنائية الدولية أداة سياسية لتقويض السياسة الخارجية لدول منها الولايات المتحدة.


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