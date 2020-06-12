اليوم السابع
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المحكمة الجنائية الدولية تصف العقوبات الأمريكية بالتهديد والإكراه

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:45 ص
المحكمة الجنائية الدولية تصف العقوبات الأمريكية بالتهديد والإكراه المحكمة الجنائية الدولية
رويترز

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ذكرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أن موافقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على موظفيها يصل إلى حد التهديد والإكراه وهو "محاولة غير مقبولة للتدخل فى حكم القانون".

وكان ترامب أصدر يوم الخميس أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين فى تحقيق للمحكمة بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقالت الجنائية الدولية إنها تساند موظفيها ومسؤوليها ووصفت العقوبات الأمريكية بأنها أحدث هجوم في سلسلة هجمات "غير مقبولة" على المحكمة.

 

 

 


المحكمة الجنائية الدولية

أمريكا

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

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