اليوم السابع
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المالية: تلقى طلبات القيد بسجل المراجعين والمحاسبين إلكترونيًا

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:35 ص
المالية: تلقى طلبات القيد بسجل المراجعين والمحاسبين إلكترونيًا محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

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وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعزيز الخدمات الإلكترونية وتقديمها للمواطنين بصورة مُبسطة خلال الفترة المقبلة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويتسق مع المشروع القومى للتحول الرقمى، وجهود الدولة فى مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير، سيتم تلقي طلبات القيد أو نقل القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين، وغيرهما عبر البريد الإلكتروني: «financailsector@gmail.com»، بحيث يتم إنهاء إجراءات هؤلاء المتقدمين «عن بعد»؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، وتقليل التجمعات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، موضحًا أنه سيتم إخطار هؤلاء المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بمواعيد عقد لجان الامتحان على ضوء ما تقرره الحكومة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي في مصر.
 
وأوضح "عواد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن السجل العام للمحاسبين والمراجعين يختص بالنظر فى طلبات قيد المحاسبين تحت التمرين، والمحاسبين القانونيين ومن كانوا يشغلون وظائف نظيرة بالقطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية العامة بالدولة، ومنح المحاسبين القانونيين حق مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال، والاشتراك في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها، وإصدار المستخرجات الرسمية من قرارات لجنة القيد.
 
وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بفيس بوك فى إرساء دعائم التواصل الإيجابى مع المراجعين والمحاسبين بحيث تكون منصة إلكترونية فعَّالة لتلقى استفساراتهم والرد الفورى عليها.

محمد معيط

وزير المالية

الخدمات الإلكترونية

كورونا

مصر

مواعيد لجان الامتحان

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