اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المالية الفرنسية تحذر من أى عقوبات أمريكية بعد فرضها ضرائب على الخدمات الرقمية

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:39 م
المالية الفرنسية تحذر من أى عقوبات أمريكية بعد فرضها ضرائب على الخدمات الرقمية لومير
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزارة المالية الفرنسية من أن أي عقوبات تجارية أمريكية بسبب فرض ضرائب على الخدمات الرقمية سوف تقابل برد أوروبي واسع، ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة قولها إن "التهديدات بفرض عقوبات تجارية غير مقبولة، وسوف يتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل سريع وحاسم في حال ما تم تجسيدها على أرض الواقع".


وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنه "بشأن ذلك، كما في كل الأمور الأخرى المتعلقة بالتجارة، سيرد الاتحاد الأوروبي ككيان واحد".


تأتي هذه التصريحات عقب اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، حيث يجرى تحقيق تجاري أمريكي بشأن ضرائب مقترحة أو سن قوانين بشأنها كي يتم فرضها على الخدمات الرقمية.

ويمكن أن يكون هذا التحقيق التجاري مقدمة لفرض رسوم جمركية إذا ما تم إثبات أن الإجراءات تمثل تمييزا ضد الشركات الأمريكية.

ووقعت فرنسا وإيطاليا والنمسا على قوانين لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، بينما تدرس إسبانيا وجمهورية التشيك اقتراحات مشابهة في برلماناتهما.

 

 


فرنسا

الضرائب الرقمية

اوروبا

المالية الفرنسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة