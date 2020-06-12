المالية الفرنسية تحذر من أى عقوبات أمريكية بعد فرضها ضرائب على الخدمات الرقمية

حذرت وزارة المالية الفرنسية من أن أي عقوبات تجارية أمريكية بسبب فرض ضرائب على الخدمات الرقمية سوف تقابل برد أوروبي واسع، ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة قولها إن "التهديدات بفرض عقوبات تجارية غير مقبولة، وسوف يتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل سريع وحاسم في حال ما تم تجسيدها على أرض الواقع".



وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنه "بشأن ذلك، كما في كل الأمور الأخرى المتعلقة بالتجارة، سيرد الاتحاد الأوروبي ككيان واحد".



تأتي هذه التصريحات عقب اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، حيث يجرى تحقيق تجاري أمريكي بشأن ضرائب مقترحة أو سن قوانين بشأنها كي يتم فرضها على الخدمات الرقمية.

ويمكن أن يكون هذا التحقيق التجاري مقدمة لفرض رسوم جمركية إذا ما تم إثبات أن الإجراءات تمثل تمييزا ضد الشركات الأمريكية.

ووقعت فرنسا وإيطاليا والنمسا على قوانين لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، بينما تدرس إسبانيا وجمهورية التشيك اقتراحات مشابهة في برلماناتهما.