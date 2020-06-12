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الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:00 ص
الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بتحصيل المتأخرات لدى المستهلكين سواء تجارى أو منزلى أو صناعى أو حكومى حتى 30 يونيو الجارى وفقا لأسعار شرائح الكهرباء القديمة وليس بالأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها بداً من يوليو المقبل.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة لما يتردد بأن الوزارة ستحصل مستحقاتها المتراكمة لدى المستهلكين وفقا للأسعار الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات لمن تراكمت عليه المديونية وتقوم بتقسيط المديونية له بدون فوائد نظرا لأن وزارة الكهرباء لا تهدف للربح وإنما هى وزارة خدمية تحرص على تقديم خدمة مميزة للمستهلك.

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرشا  )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرشا   )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرش)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرشا)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا)

 


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