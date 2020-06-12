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القضاء الإيطالي يستمع لرئيس الوزراء ضمن تحقيق عن ادارة أزمة كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:39 م
القضاء الإيطالي يستمع لرئيس الوزراء ضمن تحقيق عن ادارة أزمة كورونا رئيس حكومة ايطاليا جوزيبى كونتى
كتبت فاطمة شوقى

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استمعت مسؤولة في النيابة العامة بمدينة بيرجامو، باقليم لومبارديا بايطاليا، الى افادة رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، في اطار تحقيقات قضائية بشأن مسؤولية السلطات المركزية والاقليمية في عدم اعلان العزل الصحي لبلدتين في المنطقة المحيطة بالمدينة كانتا بؤرتين لتفشي جائحة فيروس كورنا.

وتمت الافادة، التي استمرت ثلاث ساعات، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الوزراء في روما مع مدعية بيرجامو، ماريا كريستينا روتا، وفقا لصحيفة "لا رويبوبليكا" الإيطالية.

وافادة رئيس الوزراء، والتي ستعقبها في وقت لاحق اليوم افادات كل من وزير الصحة ووزيرة الداخلية، تأتي فقط باعتبار أنهم اشخاص ملمين بالاحداث، حيث لم يعلن القضاء رسميا عن لائحة اتهام بحق مسؤولين في الحكومة المركزية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أنه لا يخشى من أن تتحول المسألة الى اتهامات جنائية بالتسبب في تفشي الوباء. وقال للصحيفة الإيطالية "لا أخشى التحقيقات لأنني تصرفت على أساس المعرفة والضمير، لقد وضعت على الفور نفسي تحت تصرف القضاة بواقع المسؤولية لإبلاغهم بالظروف التي أعلم بها ".

وكان  كونتى، أكد أن الناتج المحلي الإيطالي سيتراجع الى مستويات عام 2000 سبب التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، وبالتالي "لا يمكن أن يقتصر تحدي إعادة البناء بالعودة إلى أوضاع ما قبل أزمة كوفيد19، وهذا "يتطلب جهدا استثنائيا".

وقال كونتي، مفتتحا الندوة الرقمية بعنوان "إيطاليا تنطلق مجددا:  تحليلات، وأفق واستراتيجيات لإيطاليا ما بعد مرحلة كورونا"، "على عاتقنا واجب جهد كورالي لاستعادة السنوات العشرين الضائعة لإعادة بناء التنمية القائمة على التماسك الاجتماعي والاستدامة والابتكار التكنولوجي وثورة المهارات"، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

ووفق رئيس الحكومة الايطالية، فإن نموذج التنمية المتبع في جميع الدول الغربية ، على الرغم من أنه خلق ثروة ، لم يخلق التماسك المجتمعي المطلوب".

 

 


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