اليوم السابع
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القبض على صاحب شركة عقارية لنصبه على مواطنين فى 50 مليون جنية بالمنوفية

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:34 م
القبض على صاحب شركة عقارية لنصبه على مواطنين فى 50 مليون جنية بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى

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تمكنت  مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، من القاء القبض علي صاحب شركة عقارية لقيامه بالنصب  علي عدد كبير من المواطنين، فى  مبالغ مالية تقرب 50 مليون جنية من المواطنين بغرض تخصيص وحدات سكنية لهم في الأبراج التي تقوم شركته  علي إنشائها بغرض الإستياء عليها لنفسه ولم يقم بكافة المشروعات والتي قام علي أساسها بجمع تلك الأموال من المواطنين ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.

 

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث الأموال بقيادة العقيد محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من إلقاء القبض علي "عماد.م.س " مالك شركة عقارية بشبين الكوم، بعد شكوي عدد من المواطنين بالنصب عليهم من مالك الشركة بغرض الحصول علي شقق في الأبراج السكنية ولم يقم بتسليمها المواطنين فى ما يقرب من 50 مليون جنيه، حيث إن مالك الشركة قام بالنصب علي المواطنين بغرض شراء شقق في أبراج سكنية لم تكتمل والبعض منها لم ينشأ من الأساس وقيامه بالتوسع في ذلك وأخذ مبالغ مالية من المواطنين لكسب ثقتهم عن طريق بناء دور واحد أو اثنين في كل برج سكني ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

 

وكانت  مباحث مركز الباجور قد تمكنت من إلقاء القبض على شاب ذبح والده موظف بهيئة النقل العام بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية،وذلك لمعاناته من مرض نفسى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث مركز الباجور من إلقاء القبض على م.أ. شاب ذبح والده موظف بهيئة النقل العام بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وذلك لمعاناته من مرض نفسى.

 

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بنقل الجثمان من مكان الحادث، وجار العرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

 


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