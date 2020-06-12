اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 06:26 م
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العثور على جثة مجهولة بأرض زراعية في المنزلة بطوخ

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 م
العثور على جثة مجهولة بأرض زراعية في المنزلة بطوخ جثه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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عثر أهالى قرية المنزلة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية،على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر مدفونة بأرض زراعية ،تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا بعثور الأهالى على جثة شخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفون بأرض زراعية بقرية المنزلة التابعة لمدينة طوخ.

 

جرى إخطار مدير مباحث المديرية و رئيس مباحث القليوبية،وعلى الفور انتقل  رئيس مباحث المركز وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق وأنها لشخص يبلغ تقريبا 42 عاما ويرتدى قميصا اسود وبنطال ،وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة والتوصل لمرتكبى الجريمة.

 


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القليوبية

اخبار مصر

جثة شخص بطوخ

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