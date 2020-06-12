اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 04:07 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 7 حالات إصابة مؤكدة بكورونا وحالة بلا أعراض

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:16 ص
الصين تسجل 7 حالات إصابة مؤكدة بكورونا وحالة بلا أعراض كورونا فى الصين
رويترز

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قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الجمعة إنها رصدت 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس الخميس.

وأعلنت اللجنة فى بيان اليوم الجمعة أن ستا من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج. وكانت اللجنة أبلغت عن 11 إصابة مؤكدة، وجميعها لقادمين من الخارج، فضلا عن 7 حالات بلا أعراض في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أنها لم تسجل أى وفيات. وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83064 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634. ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

 

 


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فيروس كورونا

كورونا فى الصين

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